В Брянске начали гарантийный ремонт дороги на улице Горького. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске начали гарантийный ремонт дороги на улице Горького. Дорожное городское управление приступило к нему во вторник, 18 мая.

Работы проводят на участке от улицы Калинина до проспекта Ленина. Дорожники сфрезеровали участок асфальта на проспекте Ленина в районе ЗАГСа. Здесь также восстановят дорожное покрытие. Кроме того, выполнят корректировку люков и при благоприятных условиях произведут укладку горячего асфальта большими картами, устранив ямки.

Капитально данный участок отремонтировал подрядчик ООО «СпектрБрянскСтрой» в 2017 году. До 2022 года объект находится на гарантии. В начале весны на местах подъема и спуска здесь разрушился асфальт.

- Суд обязал подрядчика провести ремонтные работы, но судебное решение подрядная организация до сих пор не исполнила, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, было принято решение привлечь к ремонту дорожное управление Брянска. В дальнейшем счет за вынужденные проведенные работы будет выставлен недобросовестной подрядной организации ООО «СпектрБрянскСтрой».

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