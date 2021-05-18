В Брянске до 24 мая продлят запрет на парковку и движение по Объездной. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Советском районе Брянска запрет на парковку и движение транспортных средств на улице Объездной продлили до 24 мая. Это объясняют продолжением необходимых строительно-монтажных работ на участке от переулка Пилотов до кольцевого пересечения с улицей Советской.

Объехать место ремонта возможно по переулку Пилотов, улицам Костычева, Горбатова и Советской. Автомобилистов просят заранее планировать сой маршрут.

С учетом ремонтных работ изменится маршрут некоторых троллейбусов. Так, троллейбус №6 «Бульвар Щорса - 10-й микрорайонн» будет следовать по измененной трассе с трафаретом «6 временно»: Бульвар Щорса - ж/д вокзал – Набережная - площадь Ленина - Курган Бессмертия - 10-й микрорайон.

Маршрут №12 «Телецентр - Брянский камвольный комбинат» будет следовать по изменённой трассе с трафаретом «Телецентр - Автовокзал - Мясокомбинат»: Телецентр - сквер Комсомольский - Автовокзал - Брянск-II - Мясокомбинат.

На автобусах №11 и №31 место ремонта можно будет объехать по улицам Советской, Горбатова, Костычева и переулку Пилотов и далее по маршруту следования. По такому же маршруту будут следовать маршрутные такси. Они временно будут перевозить пассажиров по улицам Советской, Горбатова, Костычева и переулку Пилотов, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, Объездную закрыли с 15 и 17 мая. Брянский городской водоканал переносит коммуникации для расширения дороги. В понедельник движение по улице все же не открыли. А ограничение движения продлили до 18 мая.

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