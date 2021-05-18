В Брянске открыли мемориальную доску экс-начальнику областного УФСБ Строкину

Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.

В Брянске торжественно открыли мемориальную доску бывшему руководителю регионального управления ФСБ Олегу Строкину. Церемонию провели в день рождения генерал-майора – 17 мая, сообщают в пресс-службе брянского горсовета.

Памятная табличка разместилась на фасаде дома номер два по улице, которой ранее присвоили имя Олега Строкина. Она, напомним, расположена на территории Старого аэропорта.

В церемонии поучаствовали начальник УФСБ России по Брянской области Николай Рудь, руководители Брянска, силовых структур и ведомств, а также дочери Олега Строкина.

Генерал-майор Строкин умер 9 января 2014 года. Ему было всего 53 года. Как поясняли тогда «КП» в ведомстве, главный чекист региона в последнее время тяжело болел.

Брянским УФСБ Олег Николаевич руководил около четырех с половиной лет. По словам его коллег, за это время управление по показателям работы стало одним из лучших в стране.

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