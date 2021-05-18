В Брянске откроют памятную доску актеру Герману Постникову

Фото: Брянский областной театр драмы имени А.К. Толстого.

В Брянске торжественно откроют мемориальную доску Народному артисту РСФСР, актеру местного драматического театра Герману Постникову. Церемония состоится в четверг, 20 мая. Начало – в 14.00.

Табличку разместят на доме №24 по проспекту Ленина, где проживал актер.

Инициатива открытия памятной доски принадлежит коллективу театра и Брянскому отделению Союза театральных деятелей России. В 2019-м они обратились в горадминистрацию. Впоследствии идею поддержали городские чиновники и депутаты.

Герман Дмитриевич служил в Брянском театре драмы с 1965-го по 1990 год. В 1960-м ему присудили звание Заслуженного артиста РСФСР, в 1976-м – Народного.

В Брянск Герман Постников приехал в 52-летнем возрасте. До этого работал в Таганрогском театре. Был исполнителем основных ролей чеховского репертуара: Дорн («Чайка»), Войницкий («Дядя Ваня»), Лопахин («Вишневый сад»). Также актер в разные годы служил в театрах Симферополя, Нижнего Тагила, Орджоникидзе, в театре группы Советских войск в Польской Народной Республике.

Актер ушел на пенсию в 70 лет – здоровье больше не позволяло выходить на сцену. А умер в 1996-м, на 83-м году жизни.

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