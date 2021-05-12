В Брянске 12 мая заложили «Сад Победы» Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске 12 мая заложили «Сад Победы» в честь героев, павших в годы Великой Отечественной войны. Перед началом высадки деревьев память детей и взрослых, погибших в гимназии №175 Казани почтили минутой молчания.

После губернатор Брянской области Александр Богомаз, его заместители, руководители города, ветераны Великой Отечественной войны, руководители правоохранительных органов федеральных органов государственной власти Брянской области, депутаты и другие принялись высаживать фруктовые деревья.

Сад Победы уже расцветет следующей весной на территории бывшего пустыря возле бульвара Гагарина. Горожане будут любоваться яблонями, грушами, персиками, сливами, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Участники посадили больше 200 деревьев.

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