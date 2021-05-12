Первый самолет из Брянска в Калининград вылетит 14 мая. Фото: Группа международного аэропорта «Брянск».

Из Брянска в Калининград 14 мая отправится первый авиарейс. Рейсы один раз в неделю будут осуществлять самолеты авиакомпании «РусЛайн». Продажу билетов до Калининграда открыли в конце апреля.

О том, что первый самолет вылетит именно 14 мая, сообщили в соцсети ВКонтакте в группе Международного аэропорта Брянск.

Добавившийся рейс пока субсидируется до 30 ноября 2021 года.

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