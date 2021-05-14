В Брянской области 15 мая ожидают грозу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области 15 мая ожидают грозу. Ночью синоптики обещают небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами грозу. Ветер будет дуть в южном направлении. Днем его порывы достигнут от 7 до 12 метров в секунду. При грозе – до 17 метров в секунду. Ночью от 5 до 10 метров в секунду, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Ночью воздух прогреется от плюс 9 градусов до 14 градусов, днем от 18 градусов до плюс 23 градусов. Такая погода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Жителей региона просят быть осторожными.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».