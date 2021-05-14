Брянский артист Добронравов споет в программе «Три аккорда» на Первом канале. Фото: официальная страница артиста в соцсетях, vk.com.

Брянский артист Добронравов примет участие в программе «Три аккорда» на Первом канале. В эфир передача выйдет 14 мая в 21 час 30 минут. Об этом сообщили ВКонтатке на официальной странице артиста.

С 2018 года Александр Добронравов- артист Брянской областной филармонии. Конкурировать в теле-шоу он будет с такими популярными артистами, как Сергей Пенкин, Елена Ваенга, Евгений Дятлов.

В программе участники исполнят романсы, киношлягеры, бардовские песни и шансон. Оценку их таланту дадут Александр Розенбаум, Александр Новиков, Любовь Успенская и Сергей Трофимов.

Возрастное ограничение: 6+

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