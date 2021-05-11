Брянская «Зарянка» получила Гран-при международного фестиваля. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянская фольклорная студия «Зарянка » получила Гран-при и денежный сертификат на участие в IV Международном конкурсе в области культуры и искусства «Время Талантов» в Санкт-Петербурге, который пройдет с 10 по 13 января 2022 года.

Такой награды артистов удостоили за успешное выступление в Смоленске на XXI Международном конкурсе-фестивале творческих коллективов и исполнителей «Время талантов».

Лауреатами конкурса жюри признало солистов Владислава Киселева, Александру Досугову, Артема Шиленкова, Арину Клопышко, Марию Осипенко, Арину Липскую, Полину Коляду, Илью Каратуша. Программу для выступления составила руководитель коллектива Татьяна Ситникова, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

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