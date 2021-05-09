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Общество9 мая 2021 18:30

В брянском Стародубе юнармейцы поздравили ветеранов маршем

Руководители округа им вручил цветы и подарки
Надежда ПЕТРУНИНА
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В брянском Стародубе юнармейцы поздравили ветеранов маршем.

В брянском Стародубе юнармейцы поздравили ветеранов маршем.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В брянском Стародубе юнармейцы прошагали торжественным маршем возле домов ветеранов Великой Отечественной войны Алексея Харитоновича Кокадеева и Михаила Наумовича Черкая.

С Днем Победы ветеранов тепло поздравили руководители округа. Они вручили им цветы и подарки. Ветераны были тронуты таким вниманием. Они поблагодарили всех за участие. Поздравление ветеранов прошло с соблюдением всех мер безопасности в связи с коронавирусной инфекцией, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

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