Партия «Новые люди» идет на выборы с лучшим предпринимателем России

Фото: "Новые люди".

Партия «Новые люди» проводит в Москве второй за месяц тур подготовки своих кандидатов в Госдуму. Будущих депутатов обучают ведущие медиа-менеджеры и политтехнологи. Всего в мероприятии участвуют более полусотни претендентов на места в Думе из разных областей.

Для участия в обучении были отобраны молодые активисты и предприниматели, яркие инициативные люди регионов.

Брянскую область представляет Сергей Зайцев, выпускник школы Первого канала, предприниматель, телеведущий шоу на телеканалах Россия 1 и Россия 24, основатель и спикер международной обучающей конференции для ведущих SEASON EDUCATION.

В 2016 году Сергей стал «Лучшим молодым предпринимателем России» от Брянской области в сфере услуг. В 2018 году был избран Министром внутренней политики Молодежного правительства Брянской области.

Сергей Зайцев:

«Новые люди» интересны мне уже потому, что это единственная в России партия, которая готова тратить свои ресурсы и силы на обучение кандидатов. Партия, которой прежде всего важны люди! Многие инициативные региональные проекты были поддержаны партией на конкурсе «Марафон идей» и сейчас финансируются и реализуются в регионах.

Когда я начинал свою деятельность как предприниматель, я мог полагаться только на свои силы. А сейчас я вижу, что появилась сильная и надежная команда. Мне нравится, что партия «Новые люди» готова помогать регионам и вкладывать средства в развитие социальных проектов и предпринимательства. У партии есть готовые решения проблем на местах.

Если я приму решение участвовать в выборах, то пойду именно с ними. И, полагаю, что мой опыт будет полезен тем, кто пытается строить свой бизнес, несмотря на существующие трудности. И мы вместе будем делать все, чтобы таких трудностей в нашей стране стало меньше».

Чтобы закрепить свои позиции в регионах, «Новые люди» делают ставку именно на местных, а не московских, кандидатов в Госдуму. Это, по мнению экспертов, добавит партии шансов на победу.

«Видно, что «Новые люди» делают ставку на лидеров общественного мнения. Людей, которые уже привлекают внимание властей к местным

проблемам. Зачастую, аудитория таких активистов даже больше, чем аудитория у традиционных СМИ. Это позволит партии выйти на аполитичную аудиторию, людей, которые раньше никогда не ходили на выборы.

Такая стратегия уже принесла партии победу в 2020 году на выборах в четыре региональных парламента. Тогда “Новые люди» взяли в среднем 7-8% голосов избирателей, а на выборах в Томске, партия получила 15%. Очевидно, что «Новые люди» становятся политической силой, которая ориентируются на поиск региональных лидеров, а не федеральных медиа персон», - считает политолог Валентин Бианки.

В партии подтвердили, что хотят видеть в рядах своих кандидатов именно региональных политиков, у которых есть опыт работы с общественными и социальными инициативами.

«Нас будут представлять свободные люди из краев, областей и республик России, которые хотят реальных перемен в стране. Нам не нужны те, кто обещает, что будет, не покладая рук трудиться, как только окажется в парламенте. С нами придут те, кто работал еще вчера и работает сегодня. Этим людям нужно не “кресло” в Думе, а возможность масштабировать свои проекты на всю страну», - заявил в эфире канала НТВ Александр Даванков, заместитель председателя партии «Новые люди»

Предвыборная кампании в Государственную Думу начнется только через месяц, но «Новые люди» уже сообщили, что приняла решение баллотироваться на выборах от партии Сардана Авксентьева – «самый народный» мэр страны из Якутска. О своем намерении поддержать «Новых людей» чуть ранее рассказал бывший заместитель председателя партии «Роста» Александр Хуруджи.