Брянские власти разрешили автопробег в Новозыбкове в День Победы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянские власти разрешили автопробег в Новозыбкове в День Победы. Сейчас инициаторам пробега предложили правильно оформить заявку. Только тогда они получат разрешение на проведение пробега, сообщают «Брянские новости».

В других районах Брянщины подобные авто- и велопробеги разрешены и будут проходить.

- Никогда и никто не запрещал проведение патриотических акций, особенно в такой особенный для всей страны день, - сообщили в правительстве Брянской области.

Однако, необходимо помнить о коронавирусных ограничениях. Кроме того, большая колонна машин не должна быть опасной для местных жителей.

Автопробег в Новозыбкове собирались провести участники местного автоклуба 9 Мая. Но местные власти не дали разрешения. Это объяснили неправильным оформлением документации и отсутствия согласования с Роспотребнадзором. А еще сотрудники ГИБДД сделали вывод о том, что движение по городу колонны в 150 машин создаст помехи другим участникам.

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