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Общество13 мая 2021 17:01

В Брянске на два дня закроют движение и парковку по улице Объездной

Это связано с расширением дороги до шести полос
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске на два дня полностью закроют движение и парковку транспорта по улице Объездной.

В Брянске на два дня полностью закроют движение и парковку транспорта по улице Объездной.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Советском районе Брянска по улице Объездной с 6.00 15 мая до 6.00 17 мая полностью закроют движение и парковку транспорта, в том числе общественного. На два дня остановят движение на участке от переулка Пилотов до кольцевого пересечения с улицей Советской.

Это объясняют проведением работ по перекладке сетей открытым способом в рамках расширения улицы Объездной до шести полос. Об этом сообщили в пресс-службе брянской городской администрации.

Водителей просят заранее планировать объездные пути по переулку Пилотов, улицам Костычева, Горбатова и Советской.

О движении общественного транспорта сообщат дополнительно.

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