В Брянске 13 мая суд огласит приговор чиновнику Гинькину. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске в Бежицком суде в четверг. 13 мая. проходит заседание ,на котором огласят приговор. бывшему председателю комитета ЖКХ городской администрации Игорю Гинькину. Он уже сказал последнее слово. Свою вину по-прежнему не признал, сообщают «Брянские новости».

Гинькина обвиняют в халатности, которая повлекли гибель трех жительниц Брянска, растерзанных собаками. Прокурор потребовал приговорить его к четырем годам колонии общего режима.

Напомним, приговор чиновнику должны были огласить на судебном заседании 29 апреля. Но подсудимый из-за болезни не смог присутствовать на заседании. Поэтому его перенесли на 13 мая.

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