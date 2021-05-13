В Брянске расширяют улицу Объездную от переулка Пилотов до Советской

В Брянске расширят улицу Объездную. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В этом году в Советском районе Брянска проезжую часть на улице Объездной увеличат на участке от переулка Пилотов до кольцевого пересечения с улицей Советской. Его расширят с 4-х до 6 полос. Общая протяженность составит 630 метров. Работы будут проводить в два этапа.

- На данный момент напротив строящегося Дворца единоборств готов участок под расширение протяженностью около 350 метров, сейчас здесь идет обустройство выравнивающего слоя из песка, - сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.- По стороне дворца ведут подготовку траншеи для переноса электрокабеля.

Согласно муниципальному контракту, работы на улице Объездной должны завершить до конца года. Кроме этого, здесь обустроят ливневую канализацию, смонтируют новое светодиодное освещение, новую контактную сеть троллейбуса. А еще с двух сторон дороги построят тротуары, в том числе на участке, где сейчас находится овраг. Для этого значительно подсыпят территорию. Новые тротуары состыкуют с уже имеющимися. Это обеспечит комфортный подход к «Аэропарку». Кстати, это желание местных жителей.

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