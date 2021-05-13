Председатель Брянской областной думы Валентин Суббот в 2020 году заработал 5 миллионов 726 тысяч рублей. Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

Председатель Брянской областной думы Валентин Суббот в 2020 году заработал 5 миллионов 726 тысяч рублей. Такую сумму он указал в своей декларации о доходах. Документ опубликовали на официальном сайте регионального законодательного собрания.

В собственности у главы заксобрания находятся доля земельного участка в 30 соток, доля в жилом доме, земельный участок в 17 соток, дача и автомобиль «Фольксваген Амарок».

Жена Валентина Суббота за год получила доходов около 217 тысяч рублей. В ее владении имеются также доля земельного участка и жилого дома, а также квартира и летняя кухня.

Несовершеннолетний сын председателя Брянской областной думы в прошлом году получил чуть больше 10 тысяч рублей. У него собственности имеются доли земельного участка и жилого дома. Автомобилей у супруги и сына Валентина Суббота нет.

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