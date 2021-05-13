Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 13 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 62 жителя региона, выздоровели за прошедший день 71 человек. Новых смертей не зафиксировали.
В целом у 39037 человек подтвердили коронавирус, вылечились 38199 жителей области, умерли 311 пациентов. За сутки выполнили1208 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 547548.
В Брянске болезнь выявили у 21 человека. Это наибольший суточный прирост. В Мглинском районе диагноз подтвердили у 8 пациентов, в Брасовском районе – у 6, в Унечском районе – у 4. По три новых случая коронавируса за сутки прибавилось в Брянском и Клетнянском районах и в Фокино. По два – в Дятьковском, Стародубском, Жуковском, Выгоничском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 16 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 13 мая 2021 года:
— Брянск – 14403 (+21)
— Брянский район – 4499 (+3)
— Дятьковский район – 1614 (+2)
— Карачевский район – 1355
— Клинцы – 1186
— Стародубский район – 1115 (+2)
— Трубчевский район – 1064
— Новозыбков – 971 (+1)
— Брасовский район – 895 (+6)
— Комаричский район – 871 (+1)
— Навлинский район –869 (+2)
— Жуковский район –865 (+2)
— Выгоничский район – 831 (+2)
— Унечский район – 757 (+4)
— Климовский район – 671
— Мглинский район – 679 (+8)
— Почепский район – 665
— Фокино – 648 (+3)
— Погарский район – 593
— Сельцо – 543 (+1)
— Клетнянский район – 509 (+3)
— Дубровский район – 503
— Клинцовский район – 478
— Суземский район – 429 (+1)
— Злынковский район – 403
— Суражский район – 396
— Гордеевский район – 360
— Красногорский район – 294
— Севский район – 286
— Жирятинский район – 134
— Рогнединский район – 85
— Иногородние – 66
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».