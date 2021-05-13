Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 13 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 62 жителя региона, выздоровели за прошедший день 71 человек. Новых смертей не зафиксировали.

В целом у 39037 человек подтвердили коронавирус, вылечились 38199 жителей области, умерли 311 пациентов. За сутки выполнили1208 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 547548.

В Брянске болезнь выявили у 21 человека. Это наибольший суточный прирост. В Мглинском районе диагноз подтвердили у 8 пациентов, в Брасовском районе – у 6, в Унечском районе – у 4. По три новых случая коронавируса за сутки прибавилось в Брянском и Клетнянском районах и в Фокино. По два – в Дятьковском, Стародубском, Жуковском, Выгоничском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 16 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 13 мая 2021 года:

— Брянск – 14403 (+21)

— Брянский район – 4499 (+3)

— Дятьковский район – 1614 (+2)

— Карачевский район – 1355

— Клинцы – 1186

— Стародубский район – 1115 (+2)

— Трубчевский район – 1064

— Новозыбков – 971 (+1)

— Брасовский район – 895 (+6)

— Комаричский район – 871 (+1)

— Навлинский район –869 (+2)

— Жуковский район –865 (+2)

— Выгоничский район – 831 (+2)

— Унечский район – 757 (+4)

— Климовский район – 671

— Мглинский район – 679 (+8)

— Почепский район – 665

— Фокино – 648 (+3)

— Погарский район – 593

— Сельцо – 543 (+1)

— Клетнянский район – 509 (+3)

— Дубровский район – 503

— Клинцовский район – 478

— Суземский район – 429 (+1)

— Злынковский район – 403

— Суражский район – 396

— Гордеевский район – 360

— Красногорский район – 294

— Севский район – 286

— Жирятинский район – 134

— Рогнединский район – 85

— Иногородние – 66

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