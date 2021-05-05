Передовики отрасли: Трем брянцам присвоили почетное звание «Заслуженный работник ЖКХ»

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянской области почетного звания «Заслуженный работник ЖКХ» удостоились два слесаря-сантехника и инженер-химик очистных сооружений. Этому способствовало «своевременное оказание качественных и современных жилищно-эксплуатационных услуг населению». Решение по каждому награжденному принимали депутаты Брянской областной Думы на очередной сессии. Мы узнали, чем отличились наши земляки. И каков был их путь в профессию.

Многие считают, что работа сантехника – это непрестижный, грязный, неблагодарный и не столь важный труд. На самом деле это не так. Значимость сантехников в 21-м веке – очень высока и актуальна. Ведь сантехнические работы – важная ступень в строительстве, от которой напрямую зависит уют и комфортное проживание в доме. Также большую роль играет ремонт, профессиональное обслуживание и замена устарелого оснащения.

Современные сантехники – это добросовестные и ответственные специалисты своего дела, которые дорожат своей работой и имеют соответствующее образование.

Сергей Симантов работает в ООО «ЖЭУ-9» города Брянска. Его трудовой стаж составляет 38 лет. Непосредственно в системе жилищно-коммунального хозяйства – 33.

За период работы Сергей Викторович зарекомендовал себя высококвалифицированным, исполнительным специалистом, который постоянно повышает свой профессиональный уровень. Он ежегодно готовит оборудование к отопительному сезону – выполняет его плановый ремонт. Отвечает за техническое содержание устройств водоснабжения, выезжает по заявкам жильцов многоквартирных домов. Работы всегда выполняет качественно и в срок.

Работники «ЖЭУ-9» отзываются о Сергее Симантове, как о человеке коммуникабельном, инициативном, высокой трудоспособности, с хорошими организаторскими способностями. Подчеркивают высокий уровень знаний, который тот успешно применяет при выполнении самых ответственных заданий.

– Сергей Викторович тщательно следит за обеспечением технически правильной эксплуатации вверенного ему оборудования, – добавляют коллеги. – Это продлевает срок его работы и предотвращает возможные аварийные ситуации.

Сергея Симантова, как специалиста высокой квалификации, привлекают для выполнения капремонта многоквартирных домов в Фокинском районе Брянска. Его бригада уже полностью заменила все коммуникации, связанные с водоснабжением и отоплением на пяти объектах.

Слесарь-сантехник пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди рабочих и среди руководителей. Его многократно награждали Почетными грамотами района и города Брянска. А в 2018-м – Почетной грамотой Брянской областной Думы.

Александр Нестеренко в профессии больше тридцати лет. Последние 18 трудится в должности слесаря-сантехника 5-го разряда в ООО «Жилье» города Новозыбков.

– За время работы Александр Егорович зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом, мастером своего дела, – говорит директор организации Александр Шупиков. – Постоянно повышая свой уровень знаний и мастерства, он стал незаменимым работником, мастером-универсалом.

Слесарь-сантехник обслуживает 20 многоквартирных домов – следит за исправностью оборудования, безаварийной и надежной систем центрального отопления водоснабжения, канализации и водостоков, качественно выполняет необходимый ремонт. Он освоил и внедрил современные технологии на своем участке. Умеет оперативно и слаженно работать в экстремальных ситуациях.

– Свой высокий уровень знаний Александр Егорович применяет на практике, что дает возможность сократить потери рабочего времени, – отмечают коллеги. – Все производственные задания по бесперебойной работе сантехнического оборудования жилых домов, устранению выявленных неполадок выполняет безукоризненно, качественно и быстро.

Александр Нестеренко активно участвует в жизни коллектива. Он – наставник молодежи. Обученные им специалисты продолжают трудиться в организации.

В 2016 году специалиста за достигнутые в работе успехи награждали Почетной грамотой департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области, а в 2019-м – Почетной грамотой губернатора.

Людмила Низовцева начала свою трудовую деятельность в октябре 1972 года – с должности оператора очистных сооружений МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство города Клинцы». Полгода спустя ее перевели в лабораторию очистных сооружений лаборантом-микробиологом. Параллельно девушка училась. В 1986-м стала старшим инженером химической лаборатории.

– Людмила Антоновна Низовцова, повышая уровень профессиональных знаний, периодически участвует в семинарах учебного центра Брянского филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО, – уточняют в департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. – Полученные знания она внедряет не только в работу химической лаборатории, но и в работу всей технологической службы очистных сооружений.

Так, специалист разработала инструкции по эксплуатации оборудования, охране труда и технике безопасности для химической лаборатории, а также план внутрилабораторного обучения. Она же обеспечивает химический контроль состояния водно-химических режимов систем. Проводит анализы технологических сред и воздуха рабочей зоны.

Сама лаборатория, которой руководит Людмила Низовцова, каждые три года успешно проходит переаттестацию. К инженеру-химику приезжают консультироваться и набираться опыта работники других лабораторий – к примеру, из Сельцо, Почепа, Новозыбкова, Унечи, Стародуба.

В 2000 году Людмилу Антоновну наградили Почетной грамотой администрации и профсоюзного комитета предприятия – в честь профессионального праздника. А в 2006-м присудили звание «Ветеран Труда».