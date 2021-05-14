Брянские детские лагеря летом-2021 будут работать на три четверти загрузки

Наполняемость групп и отрядов в детских лагерях Брянской области летом-2021 составит 75%. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Наполняемость групп и отрядов в детских лагерях Брянской области летом-2021 составит 75 процентов. Сама оздоровительная кампания стартует в регионе 1 июня. Об этом сообщил местный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В этом году в регионе будут работать 10 лагерей санаторного типа и 14 - оздоровительного. Предполагается, что за сезон они примут больше 38 тысяч детей. Из-за пандемии коронавирусной инфекции учреждения будут работать в особом режиме. Так, к примеру, по решению Роспотребнадзора воспитатели, вожатые и остальной персонал лагерей пройдут тестирование на ковид. Кроме того, дети из одной смены будут заезжать и покидать места отдыха в один день.

Кстати, в регионе межведомственная комиссия уже проверила лагеря «Огонек», «Орленок», «Маяк», «Елочка» и «Искорка». Внимание уделили обеспечению безопасности, максимального комфорта и качественного отдыха.

- Специалисты проверили условия питания детей, оценили состояние корпусов, санузлов, качество спортивной инфраструктуры, оснащенность медпунктов, - уточняют в оперштабе. - Нарушений не в одном из лагерей не обнаружили. Исключением стали редкие замечания по незначительному косметическому ремонту. Его следует провести в оговоренный срок.

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