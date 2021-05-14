Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 14 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 60 жителей региона, выздоровели за прошедший день 79 человек. Двое умерли.

В целом у 39097 человек подтвердили коронавирус, вылечились 38278 жителей области, умерли 313 пациентов. За сутки выполнили 1632 теста на инфекцию. Общее число исследований составляет 549216.

В Брянске за сутки ковид-19 выявили у 18 человек. Это наибольший суточный прирост. В Унечском районе диагноз подтвердили у 7 пациентов, в Брянском и Стародубском районах – у 4. По три новых случая коронавируса в отчетный период зафиксировали в Дятьковском, Карачевском, Брасовском и Клетнянском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 15 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 мая 2021 года:

— Брянск – 14421 (+18)

— Брянский район – 4503 (+4)

— Дятьковский район – 1617 (+3)

— Карачевский район – 1358 (+3)

— Клинцы – 1186

— Стародубский район – 1119 (+4)

— Трубчевский район – 1064

— Новозыбков – 971

— Брасовский район – 898 (+3)

— Комаричский район – 871

— Навлинский район – 869

— Жуковский район – 866 (+1)

— Выгоничский район – 831

— Унечский район – 764 (+7)

— Климовский район – 672 (+1)

— Мглинский район – 680 (+1)

— Почепский район – 667 (+2)

— Фокино – 648

— Погарский район – 593

— Сельцо – 543

— Клетнянский район – 512 (+3)

— Дубровский район – 505 (+2)

— Клинцовский район – 478

— Суземский район – 430 (+1)

— Злынковский район – 405 (+2)

— Гордеевский район – 360

— Красногорский район – 294

— Севский район – 286

— Жирятинский район – 134

— Рогнединский район – 85

— Иногородние – 66.

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