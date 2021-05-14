Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 14 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 60 жителей региона, выздоровели за прошедший день 79 человек. Двое умерли.
В целом у 39097 человек подтвердили коронавирус, вылечились 38278 жителей области, умерли 313 пациентов. За сутки выполнили 1632 теста на инфекцию. Общее число исследований составляет 549216.
В Брянске за сутки ковид-19 выявили у 18 человек. Это наибольший суточный прирост. В Унечском районе диагноз подтвердили у 7 пациентов, в Брянском и Стародубском районах – у 4. По три новых случая коронавируса в отчетный период зафиксировали в Дятьковском, Карачевском, Брасовском и Клетнянском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 15 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 мая 2021 года:
— Брянск – 14421 (+18)
— Брянский район – 4503 (+4)
— Дятьковский район – 1617 (+3)
— Карачевский район – 1358 (+3)
— Клинцы – 1186
— Стародубский район – 1119 (+4)
— Трубчевский район – 1064
— Новозыбков – 971
— Брасовский район – 898 (+3)
— Комаричский район – 871
— Навлинский район – 869
— Жуковский район – 866 (+1)
— Выгоничский район – 831
— Унечский район – 764 (+7)
— Климовский район – 672 (+1)
— Мглинский район – 680 (+1)
— Почепский район – 667 (+2)
— Фокино – 648
— Погарский район – 593
— Сельцо – 543
— Клетнянский район – 512 (+3)
— Дубровский район – 505 (+2)
— Клинцовский район – 478
— Суземский район – 430 (+1)
— Злынковский район – 405 (+2)
— Гордеевский район – 360
— Красногорский район – 294
— Севский район – 286
— Жирятинский район – 134
— Рогнединский район – 85
— Иногородние – 66.
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