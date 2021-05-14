Брянец заплатит 160 тысяч рублей за удар рукой полицейского на митинге. Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

В Брянске осудили мужчину за удар рукой полицейского на несанкционированном митинге в январе 2021 года. 27-летний житель понесет наказание по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Во время предварительного следствия установили, что днем 23 января он участвовал в несанкционированном митинге на территории «Центрального парка культуры и отдыха имении 1000-я г. Брянска» на Кургане Бессмертия. Осужденный ударил рукой полицейского.

- В ходе предварительного следствия по делу мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - Суд приговорил его к наказанию в виде штрафа в размере 160 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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