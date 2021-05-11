В Брянске 12 мая откроют «Сад Победы» . Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

В Брянске 12 мая откроют городской «Сад Победы». В полдень состоится посадка деревьев и торжественное открытие, сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

Для участников и гостей организуют живую музыку. Также угостят бесплатным мороженым и выпечкой. А для большей торжественности в воздух запустят воздушные шары. Событие пройдет с соблюдением всех норм санитарной безопасности и масочного режима.

Напомним, что «Сад Победы» появится на заброшенной территории возле ТЦ «Дубрава», недалеко от лестницы, ведущей к Набережной, на бульваре Гагарина. Здесь планируют высадить около 200 фруктовых деревьев. Его заложат в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Не так давно у входа в сад памяти установили кованые ворота, оборудовали систему видеонаблюдения. Также строители обустроили территорию пешеходными дорожками и скамейками.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».