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Общество11 мая 2021 12:00

В Брянске 11 мая завершается отопительный сезон

Котельные остановят на профилактический ремонт
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске 11 мая завершается отопительный сезон.

В Брянске 11 мая завершается отопительный сезон.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянске 11 мая официально завершается отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации. По традиции он должен был закончиться в 20-х числах апреля. Но дату перенесли в 2020 году на майские праздники из-за похолодания и ночных заморозков.

Согласно Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, отопительный период заканчивается, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха превышает восемь градусов Цельсия.

По окончании отопительного сезона, предприятия и организации, подающие тепло в объекты жилищного фонда и соцкультбыта, приступят к разработке графиков остановки котельных на профилактический ремонт.

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