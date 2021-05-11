В Брянске 11 мая завершается отопительный сезон. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянске 11 мая официально завершается отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации. По традиции он должен был закончиться в 20-х числах апреля. Но дату перенесли в 2020 году на майские праздники из-за похолодания и ночных заморозков.

Согласно Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, отопительный период заканчивается, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха превышает восемь градусов Цельсия.

По окончании отопительного сезона, предприятия и организации, подающие тепло в объекты жилищного фонда и соцкультбыта, приступят к разработке графиков остановки котельных на профилактический ремонт.

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