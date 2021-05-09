В центре Брянска установили памятный баннер с фотографиями ветеранов. Фото: Артем Малашенко, "Подслушано Брянск", vk.com.

В центе Брянска появился памятный баннер с фотографиями ветеранов. Его установили на стене дома быта вдоль проспекта Ленина. Об этом рассказали 8 мая горожане в соцсетях в одной их групп ВКонтакте.

В комментариях брянцы поделились фотографиями родных и близких, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

А сегодня, 9 Мая в онлайн-режиме пройдет «Бессмертный полк». Больше 11 тысяч жителей Брянской области отправили заявки с фото и сведениями о своих героических родственниках. Трансляция начнется в 15.00.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».