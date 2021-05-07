В Брянске провели генеральную репетицию парада Победы. Фото: "Типичный Брянск", скриншот с видео, vk.com.

В Брянске 7 мая провели генеральную репетицию Парада Победы. В связи с этим по проспекту Ленина и другим городским улицам прошла военная техника.

Также на площади отработали взаимодействие парадных расчетов. Местные жители сняли репетицию парада на видео и опубликовали его в соцсетях.

Из-за репетиции в городе ограничили движение транспорта. Его также ограничат и 9 Мая, когда в 10.00 пройдет торжественный марш.

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