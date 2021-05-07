Старейшему брянскому участнику Великой Отечественной войны пошел 105 год

Брянской области старейшему участнику Великой Отечественной войны идет 105 год. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области старейшему участнику Великой Отечественной войны идет 105 год, сообщают в отделении Пенсионного фонда России. Он проживает в областном центре. Троим ветеранам скоро будет по 103 года, четверым − по 102, четверым − по 101. Еще пятеро инвалидов и участников войны находятся на пороге своего векового юбилея.

Пенсии и социальные выплаты получают 231 участник и 113 инвалидов Великой Отечественной войны. Из них 62 женщины и 81 мужчина проживают в Брянске. Одна из женщин родилась 22 июня, а в день начала войны ей исполнилось 17 лет.

В Клинцах числятся 13 участников войны, в Новозыбкове − 12, Дятьковском районе − 10, в Сельцо − 1, в Рогнединском районе − один инвалид войны.

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