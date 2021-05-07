В брянском «Саду Победы» 7 мая установили видеонаблюдение

В Брянске 7 мая в городском «Саду Победы» установили видеонаблюдение. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

В Брянске 7 мая в городском «Саду Победы» установили видеонаблюдение. Его включили реестр. Сад теперь находится под круглосуточной охраной сотрудников Управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Брянской области.

- Росгвардейцы будут контролировать соблюдение общественного порядка и чистоты в саду, - сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета. - Последний аспект-чистота, к сожалению, пока остается «больным вопросом». Не все жители Брянска ведут себя достойно и бережно относятся к новой территории отдыха.

Торжественное открытие сада и посадку фруктовых деревьев запланировали на 12 мая.

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