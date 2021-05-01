Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 мая 2021 года. За минувшие сутки заболел 73 жителя региона, выздоровели за прошедший день 56 человек. Еще один человек умер от инфекции. В целом с начала пандемии у 38246 человек подтвердили коронавирус, вылечились 37393 жителя области, умерли 309 пациентов. За сутки выполнили 1492 теста на инфекцию. Общее число исследований превысило 539 тысяч.
В Брянске болезнь выявили у 28 человек. Это наибольший суточный прирост. В Новозыбкове и Жуковском районе диагноз подтвердили у 6 пациентов, в Почепском и Трубчевском районах – у 5. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 16 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 мая 2021 года:
— Брянск – 14139 (+28)
— Брянский район – 4461
— Дятьковский район – 1580 (+1)
— Карачевский район – 1339
— Клинцы – 1140 (+2)
— Стародубский район –1086 (+4)
— Трубчевский район –1046 (+5)
— Новозыбков – 943 (+6)
— Комаричский район – 868
— Брасовский район – 866
— Навлинский район – 846
— Жуковский район – 824 (+6)
— Выгоничский район – 821
— Унечский район – 724
— Климовский район – 659 (+2)
— Мглинский район – 645
— Фокино – 635 (+2)
— Почепский район – 639 (+5)
— Погарский район – 583 (+1)
— Сельцо – 528
— Дубровский район – 500 (+3)
— Клетнянский район – 496 (+3)
— Клинцовский район – 469 (+1)
— Суземский район – 427
— Злынковский район – 401
— Суражский район – 380 (+3)
— Гордеевский район – 360
— Красногорский район – 287 (+1)
— Севский район – 271
— Жирятинский район – 134
— Рогнединский район – 85
— Иногородние – 64.