Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 мая 2021 года. За минувшие сутки заболел 73 жителя региона, выздоровели за прошедший день 56 человек. Еще один человек умер от инфекции. В целом с начала пандемии у 38246 человек подтвердили коронавирус, вылечились 37393 жителя области, умерли 309 пациентов. За сутки выполнили 1492 теста на инфекцию. Общее число исследований превысило 539 тысяч.

В Брянске болезнь выявили у 28 человек. Это наибольший суточный прирост. В Новозыбкове и Жуковском районе диагноз подтвердили у 6 пациентов, в Почепском и Трубчевском районах – у 5. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 16 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 мая 2021 года:

— Брянск – 14139 (+28)

— Брянский район – 4461

— Дятьковский район – 1580 (+1)

— Карачевский район – 1339

— Клинцы – 1140 (+2)

— Стародубский район –1086 (+4)

— Трубчевский район –1046 (+5)

— Новозыбков – 943 (+6)

— Комаричский район – 868

— Брасовский район – 866

— Навлинский район – 846

— Жуковский район – 824 (+6)

— Выгоничский район – 821

— Унечский район – 724

— Климовский район – 659 (+2)

— Мглинский район – 645

— Фокино – 635 (+2)

— Почепский район – 639 (+5)

— Погарский район – 583 (+1)

— Сельцо – 528

— Дубровский район – 500 (+3)

— Клетнянский район – 496 (+3)

— Клинцовский район – 469 (+1)

— Суземский район – 427

— Злынковский район – 401

— Суражский район – 380 (+3)

— Гордеевский район – 360

— Красногорский район – 287 (+1)

— Севский район – 271

— Жирятинский район – 134

— Рогнединский район – 85

— Иногородние – 64.