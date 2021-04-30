Брянский департамент здравоохранения возглавил Виталий Мосин. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянский департамент здравоохранения возглавил Виталий Мосин. Об этом стало известно во время очередного заседания областной думы в пятницу, 30 апреля. Он сменил Андрея Бардукова, которого назначили врио замгубернатора.

До своего назначения Виталий Валерьевич занимал пост первого заместителя директора департамента. Свои новые обязанности он будет исполнять с приставкой врио.

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