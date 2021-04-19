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Общество19 апреля 2021 15:35

Дополнительный транспорт на Пасху-2021 в Брянске

В Брянске 1 мая пустят дополнительный общественный транспорт, который доставит жителей города на Пасхальные богослужения
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Обычные рейсы будут курсировать по расписанию выходного дня.

Обычные рейсы будут курсировать по расписанию выходного дня.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске 1 мая пустят дополнительный общественный транспорт, который доставит жителей города на Пасхальные богослужения. На улицы города выйдет больше автобусов. Время движения некоторых маршрутов продлят до трех часов ночи, рассказали в Брянском автотранспортном предприятии. Обратите внимание, что обычные рейсы будут курсировать по расписанию выходного дня.

Время отправления ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ автобусных рейсов:

– № 5 «ЖК Мегаполис-Парк — ЖК Мегаполис-Парк» (кольцевой)

5А (через автовокзал)— 14:13, 15:07, 15:28, 16:13, 16:35, 17:17, 17:41, 18:20, 18:49, 19:50, 20:20, 20:50, 21:20, 21:40, 22:20, 22:50, 23:20, 0:15, 0:45, 1:15.

5Б (через лицей №1) — 14:34, 15:11, 15:44, 16:17, 16:50, 17:23, 17:56, 18:35, 19:35, 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:05, 22:35, 23:05, 0:00, 0:30, 1:00, 1:30.

– № 7 «поселок Толмачево - Свенский монастырь»

Поселок Толмачево — 12:25, 13:40, 14:09, 16:17, 16:32, 17:15, 19:25, 20:10, 21:40, 22:25, 23:10, 23:55, 0:40.

Поссовет — 13:10, 14:25, 14:55, 17:02, 17:18, 18:40, 20:10, 20:55, 21:40, 22:55, 23:10, 23:55, 0:40 до бежицкого хлебокомбината (через Крахмалева), 1:25 до бежицкого хлебокомбината (через Крахмалева).

– № 10 «Поликлиника БАЗ - поселок Чайковичи»

Поликлиника БАЗ — 14:35, 16:10, 17:23, 19:35, 20:55, 22:15, 0:00, 1:15.

Поселок Чайковичи — 15:20, 16:46, 18:00, 20:15, 21:35, 22:55, 0:35.

– № 19 «Московский микрорайон – поселок Бордовичи»

Гипермаркет — 19:10, 20:10, 20:35.

Бордовичский водозабор — 16:22, 16:59, 17:52, 18:25, 19:27, 19:52, 20:55, 21:17.

Поселок Бордовичи — 16:25, 17:02, 17:55, 18:27, 19:30, 19:55, 20:58, 21:20.

– № 23 «Бежицкий рынок – Водозабор»

Бежицкий рынок — 19:30, 20:44, 21:52 до бежицкого хлебокомбината.

Водозабор — 20:07, 21:21.

– № 25 «Школа №61 – Телецентр»

Школа №61 — 13:13, 13:33, 13:43, 15:05, 16:03, 16:20, 16:28, 18:39, 19:36, 19:54, 21:23, 22:10, 22:30, 22:50, 23:55, 0:40.

Телецентр — 14:36, 14:56, 15:06, 16:35, 17:25, 17:48, 17:57, 20:05, 20:58, 21:16, 22:41, 23:25, 23:45, 0:05, 1:10, 1:55.

– № 48 «микрорайон Деснаград - поселок Ходаринка»

Микрорайон Деснаград — 12:15, 13:45, 15:45, 17:15, 19:45, 21:15, 22:30, 23:45.

Поселок Ходаринка — 13:45, 15:15, 17:15, 18:45, 21:15, 22:30, 23:45, 1:00.

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