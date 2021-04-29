Брянское ОПФР обнародовало график выплаты пенсий в Брянской области в мае. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Мы узнали график выплаты пенсий в мае 2021 года в Брянской области. Оказывается, выплаты произведут в соответствии с графиком доставки и режимом работы отделений почтовой связи. Его согласовали с региональным управлением АО «Почта России».

Досрочно в мае 2021-го выплатят пенсии тем, кто обычно получает их 9-го числа. Сдвиг составит один-два дня.

- Всем остальным получателям пенсия в мае будет выплачена в ранее установленные даты, - подчеркивают в пресс-службе ОПФР по Брянской области. - Для тех, кто получает пенсию через кредитные учреждения, перечисление средств также будет производиться в обычном режиме.

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