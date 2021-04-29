Перекрытие дорог на 9 мая 2021 года в Брянске: список, схема перекрытия во время Парада Победы

«КП» собрала данные о перекрытии дорог в Брянске на День Победы-2021. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Мы собрали данные о перекрытии дорог на 9 мая 2021 года в Брянске. Как оказалось, в праздничный день ограничат движение и парковку транспортных средств. Исключение сделают для техники участников мероприятий и оперативных служб, сообщают в ОГИБДД по городу.

С 09.00 до 13.00 движение перекроют на участках:

- по улице Фокина от переулка Трудового до улицы Калинина;

- по улице Горького от улицы Трудовой до улицы Калинина;

- по проспекту Ленина от улицы Арсенальная до площади Партизан;

- по улице Красноармейской от улицы Урицкого до улицы Пересвета.

В этот же период откроют двухстороннее движение автотранспорта по улице Арсенальской - от улицы Калинина до улицы Февральской.

С 10.00 до 13.00:

- по проспекту Ленина от улицы Емлютина до улицы Дуки;

- по улице Дуки от проспекта Ленина до улицы Крахмалева.

Также с 00.00 до 23.00 9 мая 2021 года будет ограничена парковка и въезд автотранспорта на стоянки около площади Воинской Славы и территории ЦПКиО имени 1000-летия Брянска. Исключение - транспорт участников мероприятия, оперативных служб и специальных автомобилей брянского отдела ГФС России.

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