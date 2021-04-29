Фото: Оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 29 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 72 жителя региона, выздоровели 114 пациентов. От коронавируса умерли еще три человека. В целом с начала пандемии у 38102 человек подтвердили коронавирус, вылечились 37266 жителей области, умерли 308 пациентов. За сутки выполнили 1529 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 536,2 тысячи.

В Брянске болезнь подтвердили у 18 человек, в Суражском районе – у 7, в Дятьковском – у 6. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 17 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 29 апреля 2021 года:

— Брянск – 14079 (+18)

— Брянский район – 4451 (+2)

— Дятьковский район – 1578 (+6)

— Карачевский район – 1333

— Клинцы – 1138 (+3)

— Стародубский район –1082 (+5)

— Трубчевский район –1041 (+5)

— Новозыбков – 937

— Комаричский район – 868

— Брасовский район – 865 (+5)

— Навлинский район – 840

— Выгоничский район – 820 (+2)

— Жуковский район – 817 (+1)

— Унечский район – 719 (+3)

— Климовский район – 657

— Мглинский район – 645 (+4)

— Фокино – 632 (+1)

— Почепский район – 633 (+5)

— Погарский район – 582

— Сельцо – 517 (+1)

— Дубровский район – 497 (+2)

— Клетнянский район – 493 (+2)

— Клинцовский район – 468

— Суземский район – 427

— Злынковский район – 401

— Суражский район – 375 (+7)

— Гордеевский район – 360

— Красногорский район – 286

— Севский район – 271

— Жирятинский район – 134

— Рогнединский район – 85

— Иногородние – 64.

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