Фото: Оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 29 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 72 жителя региона, выздоровели 114 пациентов. От коронавируса умерли еще три человека. В целом с начала пандемии у 38102 человек подтвердили коронавирус, вылечились 37266 жителей области, умерли 308 пациентов. За сутки выполнили 1529 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 536,2 тысячи.
В Брянске болезнь подтвердили у 18 человек, в Суражском районе – у 7, в Дятьковском – у 6. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 17 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 29 апреля 2021 года:
— Брянск – 14079 (+18)
— Брянский район – 4451 (+2)
— Дятьковский район – 1578 (+6)
— Карачевский район – 1333
— Клинцы – 1138 (+3)
— Стародубский район –1082 (+5)
— Трубчевский район –1041 (+5)
— Новозыбков – 937
— Комаричский район – 868
— Брасовский район – 865 (+5)
— Навлинский район – 840
— Выгоничский район – 820 (+2)
— Жуковский район – 817 (+1)
— Унечский район – 719 (+3)
— Климовский район – 657
— Мглинский район – 645 (+4)
— Фокино – 632 (+1)
— Почепский район – 633 (+5)
— Погарский район – 582
— Сельцо – 517 (+1)
— Дубровский район – 497 (+2)
— Клетнянский район – 493 (+2)
— Клинцовский район – 468
— Суземский район – 427
— Злынковский район – 401
— Суражский район – 375 (+7)
— Гордеевский район – 360
— Красногорский район – 286
— Севский район – 271
— Жирятинский район – 134
— Рогнединский район – 85
— Иногородние – 64.
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