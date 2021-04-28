Подростковая среда – самая жестокая: психолог об избиении школьника в Новозыбкове

В отдельных семьях жестокость бывает достаточно распространена. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, в Новозыбкове Брянской области подростки толпой напали на своего ровесника. Парня повалили на землю и били ногами. Издевательства школьники снимали на видео, которое позднее выложили в интернете. По факту избиения следователи завели уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии».

С просьбой прокомментировать поведение подростков мы обратились в Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ЛадьЯ» города Брянска. На вопросы корреспондента «КП-Брянск» ответила педагог-психолог Центра Ирина Матюпатенко.

– Понятие буллинга сейчас широко распространено, – отметила Ирина Васильевна. – В переводе это означает травля. Мы все с ней, так или иначе, сталкивались в своем детстве. Конечно, это школьная тематика, но она очень хорошо подкрепляется семьей. В том смысле, что в семье не рассказывают об ответственности за подобные деяния. Есть такое отношение у родителей: мы все дрались, и ничего страшного не было, подрались и разошлись.

Насилие не расценивается как преступление против личности. И тогда у детей не возникает понимания, что подобное поведение наказуемо. У ребенка появляется ощущение вседозволенности. В сознании закрепляется понятие безнаказанности. Но это закладывается не в подростковом возрасте, а идет с самого раннего детства.

По словам психолога, подростковая среда – самая жестокая среда. Это самый жестокий возраст, где нет пощады. И если есть заводила в компании подростков, и он агрессивен, то остальные, чтобы не попасть под эту агрессию, будут подыгрывать лидеру. Они станут вольными или невольными заложниками положения, начнут выполнять его волю. Агрессивный лидер опасен для всех. И те, кто ему подыгрывают, делают это не с позиции, что они плохие дети, аморальны и жестоки. А с позиции того, что боятся расправы над собой, если станут противоречить, то есть из страха и чувства самосохранения.

– Подобная жесткость уходит корнями в семью, – рассказала Ирина Матюпатенко. – В школах это должны отслеживать классные руководители и семейные психологи. В отдельных семьях жестокость бывает достаточно распространена. Например, некоторые считают нормальным наказывать ребенка молчанием в течение недели. Однако мы считает это психологическим насилием и недопустимой формой воспитания.

Другие могут наказывать едой, отсутствием денег и так далее. Например, не дают деньги на проезд, и ребенок ходит в школу пешком. Ряд родителей считает нормой такую форму воспитания. В других случаях побить ребенка ремнем – это тоже норма. Таким образом, в семье культивируется агрессия, ребенок растет во враждебной среде. И тогда расправа над неугодным, непохожим на тебя или по-другому мыслящим человеком становится допустимой нормой.

Также психолог добавила, что иногда подростковая агрессия бывает следствием личностных расстройств, синдрома дефицита внимания или гиперреактивности. Все это четко и ярко вырисовывается в переходном возрасте в подростковых группах. Если дети младшего возраста не так группируются и транслируют свою агрессию, то среди подростков это становится достаточно распространенным явлением.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».