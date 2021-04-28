Опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 20 муниципалитетах Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 28 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 77 жителей региона, выздоровели 65 пациентов. От коронавируса умерли еще два человека. В целом с начала пандемии у 38030 человек подтвердили коронавирус, вылечились 37152 жителя области, умерли 305 пациентов. За сутки выполнили 1534 теста на инфекцию. Общее число исследований превысило 534 тысячи.
В Брянске болезнь подтвердили у 15 человек, в Унечском районе – у14, в Дятьковском – у 8. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 20 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 28 апреля 2021 года:
— Брянск – 14061 (+15)
— Брянский район – 4449 (+3)
— Дятьковский район – 1572 (+8)
— Карачевский район – 1333 (+2)
— Клинцы – 1135
— Стародубский район –1077 (+2)
— Трубчевский район –1036 (+2)
— Новозыбков – 937 (+6)
— Комаричский район – 868 (+1)
— Брасовский район – 860
— Навлинский район – 840 (+3)
— Выгоничский район – 818 (+1)
— Жуковский район – 816 (+4)
— Унечский район – 716 (+14)
— Климовский район – 657 (+2)
— Мглинский район – 641 (+1)
— Фокино – 632 (+1)
— Почепский район – 628
— Погарский район – 582 (+1)
— Сельцо – 516 (+2)
— Дубровский район – 495
— Клетнянский район – 491 (+2)
— Клинцовский район – 468 (+1)
— Суземский район – 427
— Злынковский район – 401
— Суражский район – 368
— Гордеевский район – 360 (+1)
— Красногорский район – 286
— Севский район – 271
— Жирятинский район – 134
— Рогнединский район – 85
— Иногородние – 64.
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