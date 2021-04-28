Опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 20 муниципалитетах Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 28 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 77 жителей региона, выздоровели 65 пациентов. От коронавируса умерли еще два человека. В целом с начала пандемии у 38030 человек подтвердили коронавирус, вылечились 37152 жителя области, умерли 305 пациентов. За сутки выполнили 1534 теста на инфекцию. Общее число исследований превысило 534 тысячи.

В Брянске болезнь подтвердили у 15 человек, в Унечском районе – у14, в Дятьковском – у 8. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 20 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 28 апреля 2021 года:

— Брянск – 14061 (+15)

— Брянский район – 4449 (+3)

— Дятьковский район – 1572 (+8)

— Карачевский район – 1333 (+2)

— Клинцы – 1135

— Стародубский район –1077 (+2)

— Трубчевский район –1036 (+2)

— Новозыбков – 937 (+6)

— Комаричский район – 868 (+1)

— Брасовский район – 860

— Навлинский район – 840 (+3)

— Выгоничский район – 818 (+1)

— Жуковский район – 816 (+4)

— Унечский район – 716 (+14)

— Климовский район – 657 (+2)

— Мглинский район – 641 (+1)

— Фокино – 632 (+1)

— Почепский район – 628

— Погарский район – 582 (+1)

— Сельцо – 516 (+2)

— Дубровский район – 495

— Клетнянский район – 491 (+2)

— Клинцовский район – 468 (+1)

— Суземский район – 427

— Злынковский район – 401

— Суражский район – 368

— Гордеевский район – 360 (+1)

— Красногорский район – 286

— Севский район – 271

— Жирятинский район – 134

— Рогнединский район – 85

— Иногородние – 64.

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