В Брянске пройдет литургия в память о погибших во время стрельбы в Казани Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянске 16 мая кафедральном соборе во имя Святой Троицы пройдет литургия о памяти погибших от теракта в Казани. По ее окончании в 11.00 совершат заупокойную панихиду. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

В соседних регионах накануне жители организовали стихийные мемориалы жертвам трагедии. В храмах прошли богослужения.

Напомним, 11 мая, в казанской школе № 175 произошла стрельба. Ее устроил 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев. Телеграм-канал 112 сообщил о новых жертвах стрельбы в школе Казани. Раньше сообщалось, что погибло не менее 7 человек. Сейчас стало известно об 11 жертвах, еще 32 человека ранены.

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