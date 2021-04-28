Брянское «Динамо» одержало победу в матче с московским «Велесом». Фото: официальная группа ФК "Динамо-Брянск", vk.com.

Футбольная команда «Динамо-Брянск» выиграла в матче 39-го тура с московским «Велесом». Игра прошла в Брянске 28 апреля на стадионе «Динамо». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Гол забил нападающий брянского «Динамо»Джамал Дибиргаджиев на 56-й минуте.

Следующий матч брянские динамовцы сыграют на выезде в Хабаровске 2 мая. Игра с местным СКА начнется в 8:00, сообщают в соцсетях в официальной группе клуба ФК «Динамо-Брянск».

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