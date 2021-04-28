В Брянске на Пасху ограничат движение и парковку транспорта у кладбищ

В Брянске в день празднования Пасхи, 2 мая, у кладбищ ограничат парковку и движение транспортных средств с семи часов утра до шести часов вечера. Исключение сделают для машин участников мероприятия, оперативных служб и транспорта общего пользования, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Движение закроют по улице Красноармейской от проспекта Станке Димитрова до улицы Крахмалева. Здесь находится центральный вход на кладбище Советского района. А также по другим улицам, прилегающим к местам захоронений.

Для посетителей кладбищ пустят дополнительный транспорт. Он будет ходить с восьми часов утра до четырех часов вечера. Такие же ограничения введут 11 мая на Радоницу.

Кладбища в других районах Брянска:

Бежицкий район:

Володарский район:

Фокинский район:

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