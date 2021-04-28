Примите участие в акции Бессмертный полк онлайн

До 7 мая 2021 года подайте заявку на сайте проекта «Бессмертный полк» 2021.polkrf.ru/, через социальные сети ВК vk.com/polk_app и Одноклассники ok.ru/app/polk или на сайте «Банк памяти» sber9may.ru/, чтобы фотографии ваших ветеранов были включены в трансляцию, и они приняли участие в виртуальном шествии «Бессмертного полка».

Принимая участие в шествии, вы будете заранее оповещены о времени прохождения вашего Героя в строю Бессмертного полка.

Вы сможете поделиться ссылкой на точное время трансляции с родными и друзьями.

Вместе сохраним память о подвигах наших героев!