В Брянской области стартовало голосование по выбору территорий для благоустройства

В Брянской области проголосовать за общественные территории смогут жители городов с населением свыше 20 тысяч человек. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области 26 апреля стартовало онлайн-голосование по выбору территорий, которые будут отремонтированы в 2022 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В течение пяти недель жители региона старше 14 лет могут проголосовать за территорию, претендующую на включение в план благоустройства. Сделать это можно на сайте 32.gorodsreda.ru. Голосование завершится 30 мая, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

– В Брянске на голосование выставлено 12 общественных территорий, – сообщили в мэрии. – Проголосовать за одну из них можно как самостоятельно, зайдя на интернет-платформу, так и с помощью волонтеров, обеспеченных планшетами. Волонтерские пункты будут работать в каждом районе города. Бежицкий район: Дворец культуры БМЗ, улица Майской стачки, дом №6. Володарский район: Школа №33, улица Пушкина, дом №23. Советский район: Брянский государственный краеведческий музей, площадь Партизан, дом №6. Гимназия №6, улица Брянского Фронта, дом №16, корпус №1. Фокинский район: Дворец культуры железнодорожников, улица Дзержинского, дом № 2А.

Напомним, в Брянской области проголосовать за общественные территории смогут жители городов с населением свыше 20 тысяч человек. Это Брянск, Клинцы, Новозыбков, Дятьково, Унеча.

Горожанам предложили на выбор следующие парки и скверы:

БРЯНСК

Бежицкий район:

– Парк металлургов.

– Сквер металлургов.

– Территория в районе многоквартирных домов №170 и №172 по улице Вокзальной.

Володарский район:

– Парк «Юность».

– Зона отдыха за ГДК Володарского района.

– Сквер имени Пушкина.

Советский район:

– Липовая аллея по улице Брянского Фронта.

– Сквер у памятника летчикам.

– Сквер «Комсомольский».

Фокинский район:

– Сквер имени 50-летия Советской власти (сквер «Паровоз»).

– Сквер имени 120-летия Фокинского района.

– Парк у озера в поселке Белые Берега.

УНЕЧА

– Общественная территория по улице Суворова.

– Парк имени Уральских добровольцев.

ДЯТЬКОВО

– Городской парк.

– Благоустройство пешеходной части проспекта Доброславина от улицы Ленина до 13 микрорайона.

НОВОЗЫБКОВ

Жители Новозыбковского городского округа смогут выбрать один из двух проектов благоустройства площади Октябрьской революции.

КЛИНЦЫ

Выбор дизайн-проекта благоустройства сквера основателям города Клинцы.

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