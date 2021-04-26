Житель Брянской области хранил дома пистолеты 17 века и ружье 19 века

У жителя города Дятьково нашли три пистолета образца 17 века и гладкоствольное ружье 19 века. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В регионе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал», рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Только за один день полицейские выявили 32 факта незаконного хранения оружия и боеприпасов. У граждан изъяли 23 штуки незарегистрированного оружия, 386 боеприпасов и девять различных частей к оружию.

За один день полицейские выявили 32 факта незаконного хранения оружия и боеприпасов. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

– По семи фактам возбуждены уголовные дела, еще по семи назначено проведение соответствующих исследований, по результатам которых будут приняты процессуальные решения, зарегистрировано 12 фактов добровольно выданного оружия и боеприпасов, 6 фактов обнаружения оружия и боеприпасов, – сообщили в полиции.

В Дятьково Брянской области в доме у 49-летнего местного жителя обнаружили два пистолета системы Шпагина, несколько пистолетов разных марок, винтовку с оптическим прицелом, основные части к оружию, патроны и кастеты. Также у него хранились три пистолета с кремнево-ударными замками образца 17 века и гладкоствольное ружье 19 века.

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