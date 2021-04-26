В Брянске болезнь подтвердили у 21 человека. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 26 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 84 жителя региона, выздоровел 81 пациент. Новых смертей не произошло. В целом с начала пандемии у 37872 человек подтвердили коронавирус, вылечились 37009 жителей области, умерли 303 пациента. За сутки выполнили 348 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 533 тысячи.

В Брянске болезнь подтвердили у 21 человека. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За прошедший день в Карачевском районе заболели 8 человек, в Брянском – 7, в Навлинском – 6. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 17 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 апреля 2021 года:

— Брянск – 14015 (+21)

— Брянский район – 4438 (+7)

— Дятьковский район – 1551

— Карачевский район – 1329 (+8)

— Клинцы – 1126 (+1)

— Стародубский район –1075 (+3)

— Трубчевский район –1033 (+4)

— Новозыбков – 931 (+4)

— Комаричский район – 866

— Брасовский район – 860 (+4)

— Навлинский район – 837 (+6)

— Выгоничский район – 812

— Жуковский район – 812 (+2)

— Унечский район – 702 (+2)

— Климовский район – 653

— Мглинский район – 639 (+10)

— Фокино – 629

— Почепский район – 628 (+5)

— Погарский район – 580

— Сельцо – 512 (+1)

— Дубровский район – 495

— Клетнянский район – 489 (+1)

— Клинцовский район – 466

— Суземский район – 427

— Злынковский район – 401

— Суражский район – 368

— Гордеевский район – 358

— Красногорский район – 286 (+1)

— Севский район – 270 (+4)

— Жирятинский район – 134

— Рогнединский район – 85

— Иногородние – 64.

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