В Брянске мужчину с топором и ножом забрали полицейские. Фото: скриншот с видео "Подслушано Брянск", vk.com.

В Брянске полиция забрала мужчину, размахивавшего топором, которого накануне задержали прохожие. У него в руках еще был и нож. Информация об инциденте появилась в соцсетях в одной из групп 2 мая.

Очевидцы сообщали, возле ТРЦ «Командор» прогуливалась молодая семья. Глава семьи, вооруженный топором и ножом, угрожал окружающим расправой.

Вблизи остановки он начал размахивать топором. Вмешались прохожие. Они задержали агрессора. Мужчину и передали полицейским, сообщают «Брянские новости».

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