Брянцы могут проголосовать за благоустройство сквера имени 120-летия Фокинского района. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в список для голосования по благоустройству включили сквер имени 120-летия Фокинского района, расположенный в микрорайоне «Орловский». Согласно дизайн-проекта, здесь обустроят пешеходные дорожки, газоны, клумбы, высадят деревья, а также установят фонари и лавочки.

Напомним, в Брянской области 26 апреля стартовало онлайн-голосование по выбору территорий, которые будут отремонтированы в 2022 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В течение пяти недель жители региона старше 14 лет могут проголосовать за территорию, претендующую на включение в план благоустройства.

Проголосовать за благоустройство сквера имени 120-летия Фокинского района или другой общественной территории также можно с 26 апреля по 30 мая на платформе https://32.gorodsreda.ru/, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

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