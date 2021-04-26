В Брянской области разрешили посещать на Пасху храмы и кладбища

Брянцам разрешили посещать храмы и кладбища на Пасху. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Брянской области разрешили посещать храмы и кладбища на Пасху. Об отсутствии запретных мер объявила главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова, сообщают в пресс-службе облправительства.

- Что касается религиозных праздников, то запретных мер на посещение храмов, освящению не планируется, - заявила на последнем заседании оперативного штаба Людмила Трапезникова. - Однако все методические рекомендации по профилактике ковид-19 должны соблюдаться. Это социальная дистанция и масочный режим.

Нет ограничений и на посещение кладбищ. Об этом корреспонденту «Комсомольской правде» в Брянске» уточнили в пресс-службе горадминистрации.

- Подобные решения принимает оперативный штаб, - замечает руководитель пресс-службы Наталья Гомонова. - На данный момент не анонсировалось введение запретов и каких-либо штрафных санкций за посещение мест захоронения 2 мая.

Также представитель мэрии сообщила, что в некоторых автобусах Брянска транслируют прошлогодние ролики, где население призывают воздержаться от посещения кладбищ и храмов на Пасху и Радуницу.

- Сеть роликом записывали еще в 2020-м, - отмечает начальник пресс-службы. - На данный момент эта информация не актуальна. В ближайшее время мы обзвоним транспортные предприятия и потребуем удалить эти записи, чтобы не вводить население в заблуждение.

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