Более 1 гектара мусорных завалов обнаружили под Брянском

Фото: Общественный экологический контроль.

Под Брянском, неподалеку от станции Свень-Транспортная обнаружили завалы хаотично разбросанного мусора площадью более 1 гектара. Об этом сообщили активисты Общественного экологического контроля.

Фото: Общественный экологический контроль.

– К сожалению, сотрудники Брянского лесничества с сентября 2020 года игнорируют требования общественной инспекции по охране окружающей среды по ликвидации несанкционированных свалок, – пишут волонтеры.

Фото: Общественный экологический контроль.

Общественники передали информацию о мусоре под Свенью в природоохранную прокуратуру Брянской области. В Брянском лесничестве общественникам ответили, что уборка данной территории запланирована на 14 мая 2021 года. К субботнику приглашают всех желающих. Узнать подробности можно по телефону: 26-05-47.

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