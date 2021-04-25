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Общество25 апреля 2021 9:48

Сестра умершего в больнице 29-летнего брянца просит проверить работу унечских врачей

Молодому человеку не оказали своевременную помощь
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Унечская районная больница уже не первый раз становится фигурантом громкого скандала.

Унечская районная больница уже не первый раз становится фигурантом громкого скандала.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сестра умершего в больнице 29-летнего брянца просит проверить работу унечских врачей. Об этом она написала накануне, 24 апреля, в социальной сети. Девушка сообщила, что ее брат Артем получил серьезные травмы головы в ночь с 5 на 6 февраля у бара «Бахус» в Унече. После этого молодого человека направили в местную больницу. Однако здесь ему не оказали своевременную помощь.

– Мой брат Артем с тяжелейшими травмами с 05.00 до 14.35 находился в Унечской ЦРБ абсолютно без помощи со стороны медицинского персонала,– написала сестра погибшего. – С травмами такой степени тяжести, при которых счет времени на оказание медицинской помощи идет на минуты, он 10 часов лежал на кушетке в больнице.

Молодого человека в состоянии глубокой комы доставили в Брянскую городскую больницу №1 только ближе к полуночи. Здесь ему сделали операцию. Но спасти парня не смогли, 10 февраля он скончался. Причиной смерти назвали травматический отек мозга, а также множественные переломы костей черепа.

Напомним, унечская районная больница уже не первый раз становится фигурантом громкого скандала. 20 апреля в социальных сетях появилась информация, что из-за неправильного диагноза здесь скончалась 49-летняя женщина.

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