Более 90 тысяч жителей Брянской области поучаствовали в субботнике

В субботнике приняли участие более 500 организаций и предприятий. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области более 90 тысяч жителей региона 24 апреля присоединились к всероссийскому субботнику, рассказали в правительстве Брянской области.

– В областном центре и районах области в субботнике приняли участие более 500 организаций и предприятий, было задействовано более 200 единиц техники,– уточнили в пресс-службе ведомства. – Общий объем вывезенных отходов составил около 1950 тонн.

Напомним, 24 апреля в регионе прошел масштабный субботник. В нем приняли участие свыше 5 тысяч жителей областного центра.

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