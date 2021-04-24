В Брянске к общероссийскому субботнику присоединились более 5 тысяч человек

В уборке задействовали 94 специализированные машины. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Брянская область присоединилась к общероссийскому субботнику, который прошел 24 апреля. В областном центре на уборку дорог, парков, скверов и общественных территорий вышли 5 тысяч 646 человек. В уборке задействовали 94 специализированные машины. С городских улиц вывезли 1 134 кубометра мусора, рассказали в пресс-службе городской администрации.

– В ходе сегодняшнего субботника проводилось благоустройство территории города Брянска, механическая уборка дорог и тротуаров, мойка дорог, покраска малых архитектурных форм, уборка остановочных павильонов, очистка электроопор, побелка деревьев и бордюрного камня, покраска ограждений, спил сухостоя, монтаж баннеров к 9 мая, – сообщили в мэрии.

Также мусор убирали с городских кладбищ, обочин, дворов, зеленых зон и других общественных территорий.

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