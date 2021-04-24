В Брянске болезнь подтвердили у 28 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 83 жителя региона, выздоровел 81 пациент. Новых смертей не произошло. В целом с начала пандемии у 37707 человек подтвердили коронавирус, вылечились 36845 жителей области, умерли 303 пациента. За сутки выполнили 1603 теста на инфекцию. Общее число исследований превысило 531 тысячу.

В Брянске болезнь подтвердили у 28 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За прошедший день в Суражском районе заболели 9 человек, в Клинцах – 8, в Стародубском районе – 7. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 16 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 апреля 2021 года:

— Брянск – 13972 (+28)

— Брянский район – 4429 (+3)

— Дятьковский район – 1549 (+4)

— Карачевский район – 1318 (+1)

— Клинцы – 1118 (+8)

— Стародубский район –1069 (+7)

— Трубчевский район –1029 (+5)

— Новозыбков – 921 (+5)

— Комаричский район – 866

— Брасовский район – 850

— Навлинский район – 831 (+1)

— Выгоничский район – 810

— Жуковский район – 810 (+2)

— Унечский район – 697 (+4)

— Климовский район – 652

— Мглинский район – 629

— Фокино – 628 (+1)

— Почепский район – 615

— Погарский район – 579 (+2)

— Сельцо – 509

— Дубровский район – 493

— Клетнянский район – 483 (+2)

— Клинцовский район – 466

— Суземский район – 426

— Злынковский район – 400

— Гордеевский район – 358

— Суражский район – 367 (+9)

— Красногорский район – 284

— Севский район – 266 (+1)

— Жирятинский район – 134

— Рогнединский район – 85

— Иногородние – 64.

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