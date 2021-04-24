В Брянске болезнь подтвердили у 28 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 83 жителя региона, выздоровел 81 пациент. Новых смертей не произошло. В целом с начала пандемии у 37707 человек подтвердили коронавирус, вылечились 36845 жителей области, умерли 303 пациента. За сутки выполнили 1603 теста на инфекцию. Общее число исследований превысило 531 тысячу.
В Брянске болезнь подтвердили у 28 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За прошедший день в Суражском районе заболели 9 человек, в Клинцах – 8, в Стародубском районе – 7. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 16 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 апреля 2021 года:
— Брянск – 13972 (+28)
— Брянский район – 4429 (+3)
— Дятьковский район – 1549 (+4)
— Карачевский район – 1318 (+1)
— Клинцы – 1118 (+8)
— Стародубский район –1069 (+7)
— Трубчевский район –1029 (+5)
— Новозыбков – 921 (+5)
— Комаричский район – 866
— Брасовский район – 850
— Навлинский район – 831 (+1)
— Выгоничский район – 810
— Жуковский район – 810 (+2)
— Унечский район – 697 (+4)
— Климовский район – 652
— Мглинский район – 629
— Фокино – 628 (+1)
— Почепский район – 615
— Погарский район – 579 (+2)
— Сельцо – 509
— Дубровский район – 493
— Клетнянский район – 483 (+2)
— Клинцовский район – 466
— Суземский район – 426
— Злынковский район – 400
— Гордеевский район – 358
— Суражский район – 367 (+9)
— Красногорский район – 284
— Севский район – 266 (+1)
— Жирятинский район – 134
— Рогнединский район – 85
— Иногородние – 64.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».